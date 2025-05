Samsung ra mắt One UI 8 bù đắp sự hỗn loạn của One UI 7

Theo đó, Samsung đang đẩy nhanh tiến độ cập nhật One UI 8 Beta dựa trên nền tảng Android 16. Hiện tại, One UI 8 beta đã được phát hành cho dòng điện thoại Galaxy S25 tại Hàn Quốc, bao gồm các mẫu Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra.

Bản cập nhật này có kích thước khoảng 3,3 GB cho Galaxy S25 Ultra và có thể có sự khác biệt về kích thước đối với các mẫu khác trong dòng điện thoại cao cấp của Samsung. Ngoài ra, bản cập nhật cũng đi kèm với bản vá bảo mật tháng 5 năm 2025.

Dự kiến chương trình One UI 8 beta sẽ sớm có mặt tại các thị trường như Đức, Anh và Mỹ. One UI 8 không mang đến sự thay đổi lớn về giao diện người dùng như phiên bản One UI 7 trước đó mà chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh và cải tiến hàng chục tính năng trong toàn bộ giao diện.

Cách nhận One UI 8 Beta cho người dùng Galaxy S25

Để tham gia chương trình One UI 8 Beta, người dùng cần có điện thoại Galaxy S25 và tải xuống ứng dụng Samsung Members. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản Samsung, họ chỉ cần nhấn vào biểu ngữ One UI 8.0 Beta Program trên trang chủ. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được bản cập nhật qua mục Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Lưu ý rằng điện thoại sẽ khởi động lại sau khi cài đặt hoàn tất.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng phần mềm này đang trong giai đoạn thử nghiệm nên có thể gặp phải lỗi hoặc hành vi không mong muốn. Do đó, chỉ nên cài đặt nếu không ngại những rủi ro này.

Samsung dường như đã rút kinh nghiệm từ những vấn đề gặp phải với One UI 7 khi mà người hâm mộ đã phải chờ đợi nhiều tháng cho bản cập nhật này. Việc ra mắt chính thức trước đó đã bị trì hoãn và gặp nhiều khó khăn. Có vẻ như công ty đang nỗ lực để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, với việc khởi động phiên bản beta sớm hơn dự kiến.