Samsung muốn làm chip sao chép não người

Samsung Electronics vừa chia sẻ một góc nhìn mới về khả năng hiện thực hóa chip thần kinh bắt chước bộ não người. Phát hành dưới dạng luận văn quan điểm (Perspective paper), tài liệu cho thấy tầm nhìn của các kỹ sư và học giả hàng đầu thế giới về công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Mang tên Điện tử thần kinh dựa trên sao chép não bộ (Neuromorphic electronics based on copying and pasting the brain), tài liệu là nghiên cứu khoa học của những nhân vật hàng đầu từ Samsung và Đại học Harvard.

Danh sách tác giả bao gồm Giáo sư, thành viên Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung (SAIT) Donhee Ham, Giáo sư Đại học Harvard Hongkun Park , Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung SDS, cựu Giám đốc SAIT Sungwoo Hwang, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung Electronics Kinam Kim.