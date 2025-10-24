Samsung hoãn ra mắt dòng Galaxy S26

Theo hai nguồn tin rò rỉ mới nhất, Samsung đã quyết định hoãn ngày ra mắt dòng Galaxy S26, khiến lịch trình phát hành flagship thường niên của hãng bị xáo trộn.

Hình ảnh rò rỉ về dòng Galaxy S26. Ảnh: Reddit

Nguyên nhân của sự chậm trễ này dường như không chỉ có một. Samsung đang thay đổi chiến lược sản phẩm trong dòng flagship, đồng thời gặp khó khăn trong việc đảm bảo sản lượng cho một số mẫu máy chủ lực. Việc điều chỉnh quy mô sản xuất và thử nghiệm công nghệ mới đang khiến gã khổng lồ Hàn Quốc phải đánh đổi thời gian.

Một trong những lý do chính khiến tiến độ bị chậm là việc Samsung huỷ bỏ mẫu Galaxy S26 Edge, chỉ chưa đầy một năm sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt. Mẫu thiết kế “cạnh cong” này vốn không nhận được phản hồi tích cực từ người dùng, khiến công ty quyết định ngừng phát triển dòng Edge để tập trung vào các mẫu S26 và S26 Ultra.