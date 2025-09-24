Samsung hay Apple thống lĩnh thế hệ màn hình mới tuyệt đỉnh cho smartphone?

Một báo cáo mới tiết lộ rằng iPhone 2027, phiên bản kỷ niệm 20 năm ra đời của dòng iPhone, sẽ được trang bị màn hình hoàn toàn mới.

Công nghệ màn hình mới giúp smartphone có màn hình mỏng hơn, sáng hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Ảnh: 9to5mac

Theo nguồn tin từ ET News, Apple cùng nhiều đối tác đã âm thầm nghiên cứu loại màn hình này trong ít nhất ba năm qua.

Công nghệ màn hình tuyệt đỉnh mới

Đây là phiên bản phát triển từ OLED truyền thống, với sự thay đổi then chốt là loại bỏ lớp phân cực (polarizing layer) – vốn được dùng để ngăn hiện tượng ánh sáng bị mờ trên bề mặt màn hình.

Vấn đề là lớp phân cực này khiến màn hình OLED hiện tại tối đi đáng kể, buộc thiết bị phải tiêu tốn thêm năng lượng để tăng độ sáng bù lại.