Sắm ngay iPhone thế hệ mới với ưu đãi hấp dẫn độc quyền tại TopZone

Ưu đãi hấp dẫn để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm
TopZone, hệ thống ủy quyền cao cấp của Apple, chính thức mở bán thế hệ iPhone mới nhất với những đặc quyền tài chính không thể bỏ lỡ, giúp bạn dễ dàng chạm tay đến công nghệ đỉnh cao:
● Trả chậm 0% linh hoạt: Chỉ cần trả trước từ 10%, bạn đã có thể mang máy về với kỳ hạn trả chậm kéo dài đến 12 tháng.
● Thu cũ giá cao - Trợ giá đến 3 triệu đồng: Nâng cấp lên iPhone mới một cách tiết kiệm nhất với chương trình đổi cũ lấy mới, cam kết mức thu vào tốt nhất thị trường kèm khoản trợ giá cực kỳ giá trị.
Khám phá thế hệ iPhone đột phá nhất từ trước đến nay
iPhone 17: Nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm mỗi ngày
iPhone 17 là một bước nhảy vọt ngoạn mục, mang những tính năng "Pro" đến gần hơn với người dùng. Màn hình 6.3 inch nay đã được trang bị công nghệ ProMotion 120Hz, mang lại mọi thao tác cuộn lướt mượt mà đáng kinh ngạc, đồng thời tiết kiệm pin hiệu quả. Với độ sáng ngoài trời tối đa lên đến 3000 nits và lớp phủ Ceramic Shield 2 mới cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần, iPhone 17 sẵn sàng cho mọi điều kiện sử dụng.
Trái tim của máy là con chip A19 mạnh mẽ, tối ưu cho các tác vụ AI và xử lý đồ họa phức tạp. Nhưng cuộc cách mạng thực sự nằm ở hệ thống camera. Camera chính 48MP Dual Fusion và camera góc siêu rộng 48MP Fusion Ultra Wide lần đầu xuất hiện, mang lại độ chi tiết vượt trội. Đặc biệt, camera trước Center Stage hoàn toàn mới với cảm biến hình vuông độc đáo, cho phép bạn chụp ảnh selfie ngang mà không cần xoay điện thoại, một cải tiến thông minh và cực kỳ tiện lợi.
● Các phiên bản màu sắc: Tím Oải hương (Lavender), Xanh Lam khói (Mist Blue), Đen (Black), Trắng (White), và Xanh Lá xô thơm (Sage).
● Các phiên bản dung lượng: 256GB, 512GB.
iPhone Air: Tuyệt tác thiết kế mỏng nhẹ chưa từng có
Với độ mỏng chỉ 5.6 mm, đây chính là chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Khung viền titan cấp 5 siêu bền, siêu nhẹ cùng mặt lưng Ceramic Shield lần đầu tiên xuất hiện tạo nên một tuyệt tác vừa thanh lịch vừa bền bỉ đáng kinh ngạc.
Dù mỏng nhẹ, iPhone Air vẫn ẩn chứa sức mạnh của dòng Pro với con chip A19 Pro. Hệ thống camera 48MP Fusion mạnh mẽ và camera trước Center Stage đột phá đảm bảo mọi khoảnh khắc đều được ghi lại một cách hoàn hảo. Với viên pin đủ dùng cả ngày dài, iPhone Air chứng minh rằng bạn không cần phải đánh đổi hiệu năng để có được một thiết kế đỉnh cao.
● Các phiên bản màu sắc: Đen Không gian (Space Black), Trắng Mây (Cloud White), Vàng nhạt (Light Gold), và Xanh Da trời (Sky Blue).
● Dung lượng: iPhone Air 256GB, iPhone Air 512GB và iPhone Air 1TB.
iPhone 17 Pro series: Định nghĩa lại sức mạnh chuyên nghiệp
iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là đỉnh cao của công nghệ di động. Thiết kế nguyên khối bằng hợp kim nhôm hàng không vũ trụ kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi đột phá, giúp duy trì hiệu năng đỉnh cao của chip A19 Pro tốt hơn đến 40% so với thế hệ trước.
Hệ thống ba camera sau đều là cảm biến 48MP Fusion, nhưng điểm nhấn chính là camera telephoto thế hệ mới. Với khả năng zoom quang học chất lượng cao lên đến 8x (tiêu cự 200mm) - mức zoom xa nhất trên iPhone từ trước đến nay, mọi giới hạn về khoảng cách đều bị phá vỡ. Các nhà làm phim chuyên nghiệp sẽ hài lòng với khả năng quay ProRes RAW và hỗ trợ Genlock. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max sở hữu thời lượng pin lên đến 39 giờ xem video, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
● Các phiên bản màu sắc: Bạc (Silver), Xanh đậm (Deep Blue), Cam Vũ trụ (Cosmic Orange).
● Các phiên bản dung lượng:
○ iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB.
○ iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, và lần đầu tiên có phiên bản 2TB.
Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo. Mua ngay tại Topzone.