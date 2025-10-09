Sai phạm tại Công ty SJC: Thu giữ hơn 429 lượng vàng, kê biên nhiều bất động sản

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo buộc cho rằng, bà Hằng đã có loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng. Một trong số các hành vi sai phạm của bà Hằng gây ra phải kể đến việc cựu Tổng giám đốc SJC đã nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho NHNN, chiếm đoạt 4,851 lượng vàng quét đãi nhà xưởng.

Theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng với vai trò là Tổng giám đốc SJC, có nhiệm vụ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động và trách nhiệm quản lý tài sản của Công ty và Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận.

Bà Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (PGĐ Xưởng vàng) lập Tờ trình khống đề ngày 2/6/2021 nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng từ 0,00007 chỉ/1 sản phẩm thành 0,0005 chỉ/1 sản phẩm.