Sai lầm khi kẻ mắt khiến gương mặt già 'chát'

Thực tế, bút kẻ mắt dùng lâu không thay là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm phát triển. Duy trì sử dụng chúng tương đương với việc bạn đang đưa trực tiếp yếu tố gây hại vào mắt, tăng nguy cơ viêm nhiễm, kích ứng.

Chỉ kẻ viền mi dưới

Chuyên viên trang điểm Lijha Stewart - giám đốc nghệ thuật tại Make Up for Ever cho biết thói quen chỉ kẻ viền mi dưới sẽ khiến gương mặt không được cân đối. Phần viền mi dưới đậm khiến cho mắt như bị kéo xuống tạo cảm giác già hơn. Thay vào đó, bạn nên sử dụng gam màu sáng kẻ viền mắt trên để tạo hiệu ứng mắt to, trẻ trung.

Nhắm mắt khi kẻ viền

Nhắm mắt là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi kẻ mi. Hành động này mang lại cho bạn cảm giác an toàn song lại ít có giá trị thẩm mỹ. Cụ thể, nó khiến hai mắt khó có thể đồng đều.