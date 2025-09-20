'Sài Gòn bao thương': Nhật ký tập thể giữa những ngày TP.HCM chống COVID-19

"Khởi đầu của Sài Gòn bao thương là 1 trường thiên nhật ký, được tôi ghi chép hàng ngày để giải tỏa đau đớn, ức chế của mình như một cách "tự chữa lành" vì không biết nói cùng ai trong những ngày thành phố phong toả" - nhà báo Vũ Kim Hạnh kể.

Sài Gòn bao thương được tác giả, nhà báo Vũ Kim Hạnh thực hiện trong những ngày TP.HCM oằn mình chống dịch COVID-19.

Chiều 20-9, tác giả, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã có buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm Sài Gòn bao thương do Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) ấn hành tại đường sách TP.HCM.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh cho biết tên tác phẩm được lấy từ tên bài viết Sài Gòn bao thương của anh Dương Ngọc Thái, một cựu chuyên gia an ninh và mật mã tại Google.

Theo đó, từ những trang nhật ký đến Sài Gòn bao thương là một hành trình dài với hơn 4 năm. Tác phẩm gồm ba phần: "Sài Gòn bi thương", "Sài Gòn bao thương" và "Những nạn nhân cuối cùng".

Tác phẩm không chỉ ghi lại những giọt nước mắt và mất mát trong đại dịch COVID-19 – như câu chuyện cậu bé Bảo Long mất cả cha mẹ và bà, hay sự hiểm nguy mà các y bác sĩ tuyến đầu phải đối mặt, mà còn khắc họa đậm nét tình người, sự sẻ chia và những nghĩa cử đùm bọc trong những ngày tháng gian khó.

Cậu bé Bảo Long ngày nào giờ đã là sinh viên đại học.

"Với Sài Gòn bao thương, tôi chỉ mong là tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau như là một nhật ký tập thể. Độc giả, bạn bè đọc xong, nếu mọi người cũng thấy bản thân có những đoạn nhật ký thì mong mọi người gửi tiếp cho tôi. Tôi lại sẽ tổng hợp lại và dự kiến cho ra mắt cuốn thứ hai" - nhà báo Vũ Kim Hạnh nói.