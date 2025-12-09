Sắc xanh lan tỏa, VN-Index tiến sát 1.670 điểm trong phiên giao dịch ngày 12/9

Toàn sàn có 224 mã tăng giá, 91 mã giảm và 124 mã đi ngang.Rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng và 12 mã giảm. Các mã tăng mạnh gồm MSN tăng 4,88%, VNM tăng 3,27%, HPG tăng 2,92%, GVR tăng 2,09%, VIC tăng 1,32%.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí, hóa chất, bán lẻ, viễn thông, ô tô và phụ tùng cũng đồng loạt khởi sắc.

Nhóm cổ phiếu thép duy trì đà tích cực; trong đó, KVC và POM đóng cửa sát trần, TVN tăng 3,7% lên 8.500 đồng/cổ phiếu. Nhiều mã khác như HPG, HSG, PAS, NKG, TLH tăng 1-3%.

Cổ phiếu bất động sản hồi phục với loạt mã tăng 1-3% như SCR, TCH, DXG, DIG, NLG, VGC, QCG, HTN, KBC, CEO, PDR và HQC.