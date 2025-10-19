Sắc vóc tân Hoa hậu Hòa bình ở tuổi 30

Người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở tuổi 30. Cô là Hoa hậu Hòa bình nhiều tuổi nhất từ trước đến nay.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra tối 18/10 tại Thái Lan với sự tham gia của 77 thí sinh. Kết quả, người đẹp Philippines - Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu cao nhất. Chiến thắng của Emma Tiglao không gây bất ngờ. Ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp luôn nằm trong top những thí sinh sáng giá cho vương miện do các chuyên trang sắc đẹp quốc tế bình chọn. Emma Tiglao cũng làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Philippines thứ hai mang cú đúp danh hiệu Miss Grand về cho quê nhà sau chiến thắng của Christine Juliane Opiza vào năm 2024. Như vậy, Philippines là cường quốc sắc đẹp tiếp theo sưu tập đủ bộ vương miện của các cuộc thi sắc đẹp trong Big 6 bao gồm Hoa hậu Hoàn vũ ﻿, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Hòa bình. Tại cuộc thi năm nay, Emma Tiglao thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp trong mỗi lần xuất hiện. Cô mang tới nhiều phong cách đa dạng, ấn tượng. Emma Tiglao cũng là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thời điểm mới dự thi, trang cá nhân Instagram của cô có 280.000 người theo dõi. Emma Tiglao được nhận xét đáp ứng đủ tiêu chí của ông Nawat về độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng và sự thông minh, nhạy bén.

Emma Tiglao năm nay 30 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Do cuộc thi Hoa hậu Hòa bình nới lỏng độ tuổi tham dự nên Emma Tiglao đã mạnh dạn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 và giành chiến thắng. Cô cũng là Hoa hậu Hòa bình nhiều tuổi nhất từ trước đến nay. Emma là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines. Cô cũng là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp. Emma bắt đầu sự nghiệp thi sắc đẹp vào năm 2012 khi cô giành vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012. Cô tiếp tục giành vị trí thứ tư ở cuộc thi Miss World Philippines 2015. Năm 2019, Emma giành danh hiệu Binibining Pilipinas Intercontinental. Sau đó, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2019 và lọt vào top 20. Hiện Emma là người dẫn chương trình truyền hình tại kênh NET25. Cô thường xuất hiện trong chương trình buổi sáng - Kada Umaga và chương trình tin tức chủ lực của đài này là Mata Ng Agila. Emma được yêu mến trên sóng truyền hình với phong thái duyên dáng, chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm làm MC nên kỹ năng ăn nói, ứng xử, giao tiếp thông minh được xem là điểm mạnh của người đẹp khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cô có biểu cảm ấn tượng, chuyên nghiệp trước ống kính. Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có hình thể săn chắc và quyến rũ. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng ấn tượng. Tuy hình thể thanh mảnh, nhỏ nhắn nhưng Emma vẫn ghi điểm nhờ đường thắt eo và đôi chân dài quyến rũ. Sau khi đăng quang, trang cá nhân của Emma tăng vọt lượt người theo dõi, hiện đã hơn 420.000 người và được dự đoán tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, cho thấy sức ảnh hưởng của người đẹp. Miss Grand International 2025 diễn ra từ ngày 29/9, trải qua các phần thi phụ như trình diễn bikini, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín. Tại cuộc thi năm nay, Emma giành chiến thắng ở giải thưởng Country's Power of the Year, top 10 Miss Popular Vote, top 15 phần thi tài năng. Với việc chiến thắng Miss Grand International 2025, Emma nhận nhiều giải thưởng giá trị và có một năm bận rộn tại Thái Lan và nhiều quốc gia trên thế giới. Cô sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Hoa hậu Hòa bình 2026 được tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 10/2026.