Sắc vóc nữ diễn viên vào vai Ngân khi trưởng thành trong 'Cách em 1 milimet'

Bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ sự hồn nhiên, cảm xúc chân thật của dàn diễn viên nhí. Bộ phim là lần "chào sân" của rất nhiều bạn nhỏ tài năng như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng... Phim đã khép lại thời thơ ấu với những kỷ niệm đẹp, mở ra hành trình trưởng thành của các nhân vật với dàn diễn viên mới. Quỳnh Trang vào vai Ngân – chị gái của Bách – với lối diễn xuất dịu dàng, nữ tính, đầy cảm xúc. Ngân là cô gái 17 tuổi, mang trong mình vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại sớm trưởng thành và giàu lòng yêu thương. Sự kết hợp ăn ý giữa Quỳnh Trang và Sơn Tùng (vai Viễn) đã tạo nên một cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu mến. Khi trưởng thành, vai Ngân do diễn viên Huyền Lizzie đảm nhận, người được nhận xét có ngoại hình giống Quỳnh Trang. Một khán giả để lại bình luận: "Từ ánh mắt đến thần thái, Huyền Lizzie thể hiện đúng nét trưởng thành của Ngân, mà vẫn giữ được cái dịu dàng vốn có". Vai Ngân do Huyền Lizzie đảm nhận được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tầng cảm xúc khi là nhân vật chứng kiến những đổi thay của cả nhóm bạn Làng Mây sau 20 năm. Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) là gương mặt quen thuộc với khán giả trong nhiều bộ phim truyền hình như "Bộ tứ 10A8", "Bí mật của Eva", "Ba đám cưới, một đời chồng", "Chạy trốn thanh xuân", "Hồ sơ cá sấu", "Tình yêu và tham vọng", "Thương ngày nắng về"... Cô sinh năm 1990 ở Hà Nội, từng vào top 5 cuộc thi Miss Teen 2009. Bên cạnh đóng phim, Huyền Lizzie kinh doanh thời trang, mỹ phẩm. Năm 2019, nữ diễn viên xác nhận ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Cô vẫn giữ mối quan hệ vui vẻ với gia đình chồng cũ để cùng chăm sóc con trai. Những năm gần đây, Huyền Lizzie gây ấn tượng với sự thăng hạng cả về nhan sắc lẫn gu thời trang. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cuốn hút, kết hợp giữa nét quyến rũ và năng động. Cô tận hưởng cuộc sống với những chuyến du lịch cùng bạn bè và sở thích chơi thể thao, giữ gìn vóc dáng. Trong những chuyến du lịch, Huyền Lizzie đăng nhiều bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn, ghi điểm với thần thái rạng rỡ và phong cách thời trang sành điệu. Ở tuổi 35, Huyền Lizzie vẫn duy trì thói quen luyện tập thể thao như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nữ diễn viên còn được nhận xét là ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, thậm chí trẻ hơn so với tuổi thật.