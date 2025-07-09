Sắc thu biên cương nơi cực Bắc Tổ quốc

Tôi đến xã biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) đúng dịp cả nước hân hoan kỷ niệm Tết Độc lập. Cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái, công an xã và lực lượng dân quân đi tuần tra, tôi bắt gặp những hình ảnh bình dị: Bà con lùa đàn gia súc lên đồi, cụ già và trẻ nhỏ quây quần xem lễ diễu binh qua tivi, qua điện thoại, em bé lon ton theo mẹ hái hoa rừng. Trên dải biên giới, hoa rừng đua sắc, góp thêm gam màu tươi sáng cho mùa thu biên cương.
|Bộ đội Biên phòng, công an và dân quân tuần tra trên dải biên giới Sơn Vĩ.
|Hoa dại biên cương khoe sắc giữa trời thu.
|Người dân biên giới Sơn Vĩ lùa đàn gia súc lên nương.
|Ngày thu, mẹ con đồng bào bên sắc hoa rừng.
Trong se lạnh đầu thu, mây trắng phủ đỉnh núi, đàn chim ríu ran bay về thung sâu, bóng áo xanh biên phòng càng thêm nổi bật. Dấu chân các anh in hằn trên từng con dốc, khe suối, cột mốc – để biên cương luôn bình yên, vững chãi.
Trung úy Dương Minh Kéo, Đồn Biên phòng Xín Cái, tâm sự: “Mùa thu đẹp lắm, nhưng đẹp nhất là khi thấy bà con yên vui làm nương, trẻ nhỏ đến trường, chợ phiên rộn ràng. Có được sự bình yên ấy, mỗi chiến sĩ biên phòng đều thấy trách nhiệm của mình thêm nặng, thêm thiêng liêng”.
|Cung đường tuần tra biên cương rực rỡ sắc thu.
|Trung úy Dương Minh Kéo, Đồn Biên phòng Xín Cái cùng đồng đội tuần tra biên giới trong sắc thu biên cương.
|Người lính biên phòng hỗ trợ đồng đội vượt dốc bên cột mốc 462.
Con đường mòn dẫn tới cột mốc 462, ranh giới Việt Nam – Trung Quốc như dải lụa mềm giữa trời thu, gió heo may se lạnh, mây trắng bảng lảng phủ mờ triền núi. Nhưng khi đông về, dải lụa ấy hóa thành mũi dao lạnh buốt, nhiệt độ có khi hạ xuống 0 độ C, băng tuyết quất ràn rạt lên vách núi, mặt đường. Trong sự đối lập khắc nghiệt ấy, bước chân người lính biên phòng vẫn đều đặn, vững vàng. Một chiến sĩ trẻ tâm sự: “Chỉ cần thấy đồng bào yên ấm, cột mốc vững vàng, là trong lòng tôi lại thấy ấm. Đó là biểu tượng của độc lập, là máu xương cha ông đã đổ xuống”.
Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) hiện quản lý hơn 23km biên giới với 35 cột mốc. Các anh không chỉ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng mà còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con các dân tộc.
|Bộ đội Biên phòng kiểm tra hiện trạng cột mốc 462.
Nếu Bộ đội Biên phòng gắn bó với cột mốc, thì công an xã lại gần gũi trong từng mái nhà, con đường vào thôn. Thiếu tá Hà Thế Lâm, Công an xã Sơn Vĩ, chia sẻ: “Ngày nào chúng tôi cũng xuống thôn. Có hôm hòa giải mâu thuẫn, hôm giúp bà con cài định danh điện tử, hướng dẫn vay vốn, hay cùng bộ đội tuần tra cột mốc. Công an xã phải gần dân, hiểu dân, thì dân mới tin và cùng giữ gìn an ninh trật tự”.
|Khoảnh khắc nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ sau chặng đường tuần tra.
Nhờ sự gắn bó ấy, nhiều tệ nạn vùng biên như vượt biên trái phép, hủ tục lạc hậu từng bước bị đẩy lùi. Trẻ em gái được đến trường, nhiều em đã học trung học, thậm chí cao đẳng, đại học. Thôn bản thêm bình yên, đêm hội rộn ràng tiếng khèn, điệu múa.
|Quả rừng chín đỏ nơi đường biên.
Ít năm trước, Sơn Vĩ còn là xã đặc biệt khó khăn: Đường đất lầy lội, bản xa chưa có điện, trẻ em đi học phải băng suối. Nay, diện mạo thay đổi từng ngày nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia: đường bê tông đến thôn, cầu kiên cố qua suối, điện sáng về bản xa.
Sơn Vĩ có diện tích hơn 110km², 51 thôn (20 thôn giáp biên), gần 19.500 nhân khẩu, 81% là đồng bào Mông. Đây là địa bàn có đường biên giới dài hơn 41km với 107 cột mốc, nhiều nhất tỉnh Tuyên Quang. Hai đồn biên phòng Sơn Vĩ và Xín Cái ngày đêm bám trụ, giữ gìn từng cột mốc.
|Ngôi nhà mới khang trang của đồng bào vùng biên Sơn Vĩ.
Trưởng thôn Lùng Vần Chải, Chảo Chỉn Siền, xúc động nói: “Nhờ ơn Đảng, Nhà nước và sự giúp sức của bộ đội, công an, cuộc sống của bà con giờ đổi thay hoàn toàn. Nhà có điện, tivi, internet, đường đi thuận lợi, con cháu được đến trường đầy đủ, không còn đói khổ như trước nữa”.
Mùa thu Sơn Vĩ không chỉ rực rỡ bởi hoa dại, làn sương bảng lảng, mà còn bởi tình quân dân gắn bó và những đổi thay trong đời sống. Bộ đội, công an, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc đã cùng viết nên bản trường ca bình yên nơi phên giậu Tổ quốc – nơi niềm tin vào Đảng và Nhà nước vững chắc như núi rừng Sơn Vĩ.