Sắc thu biên cương nơi cực Bắc Tổ quốc

Nếu Bộ đội Biên phòng gắn bó với cột mốc, thì công an xã lại gần gũi trong từng mái nhà, con đường vào thôn. Thiếu tá Hà Thế Lâm, Công an xã Sơn Vĩ, chia sẻ: “Ngày nào chúng tôi cũng xuống thôn. Có hôm hòa giải mâu thuẫn, hôm giúp bà con cài định danh điện tử, hướng dẫn vay vốn, hay cùng bộ đội tuần tra cột mốc. Công an xã phải gần dân, hiểu dân, thì dân mới tin và cùng giữ gìn an ninh trật tự”.

Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) hiện quản lý hơn 23km biên giới với 35 cột mốc. Các anh không chỉ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng mà còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con các dân tộc.

Nhờ sự gắn bó ấy, nhiều tệ nạn vùng biên như vượt biên trái phép, hủ tục lạc hậu từng bước bị đẩy lùi. Trẻ em gái được đến trường, nhiều em đã học trung học, thậm chí cao đẳng, đại học. Thôn bản thêm bình yên, đêm hội rộn ràng tiếng khèn, điệu múa.

Quả rừng chín đỏ nơi đường biên.

Ít năm trước, Sơn Vĩ còn là xã đặc biệt khó khăn: Đường đất lầy lội, bản xa chưa có điện, trẻ em đi học phải băng suối. Nay, diện mạo thay đổi từng ngày nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia: đường bê tông đến thôn, cầu kiên cố qua suối, điện sáng về bản xa.

Sơn Vĩ có diện tích hơn 110km², 51 thôn (20 thôn giáp biên), gần 19.500 nhân khẩu, 81% là đồng bào Mông. Đây là địa bàn có đường biên giới dài hơn 41km với 107 cột mốc, nhiều nhất tỉnh Tuyên Quang. Hai đồn biên phòng Sơn Vĩ và Xín Cái ngày đêm bám trụ, giữ gìn từng cột mốc.

Ngôi nhà mới khang trang của đồng bào vùng biên Sơn Vĩ.

Trưởng thôn Lùng Vần Chải, Chảo Chỉn Siền, xúc động nói: “Nhờ ơn Đảng, Nhà nước và sự giúp sức của bộ đội, công an, cuộc sống của bà con giờ đổi thay hoàn toàn. Nhà có điện, tivi, internet, đường đi thuận lợi, con cháu được đến trường đầy đủ, không còn đói khổ như trước nữa”.

Mùa thu Sơn Vĩ không chỉ rực rỡ bởi hoa dại, làn sương bảng lảng, mà còn bởi tình quân dân gắn bó và những đổi thay trong đời sống. Bộ đội, công an, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc đã cùng viết nên bản trường ca bình yên nơi phên giậu Tổ quốc – nơi niềm tin vào Đảng và Nhà nước vững chắc như núi rừng Sơn Vĩ.