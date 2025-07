“Sắc màu Trung Hoa” mang nghệ thuật truyền thống Trung Quốc đến Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Sắc màu Trung Hoa" (Colorful China).

Chương trình diễn ra lúc 20h00 ngày 3 và 4/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, là một phần của chuỗi sự kiện quốc tế Musical Seasons 2025 và là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, chương trình truyền tải thông điệp về sự hoà hợp, đoàn kết và khát vọng cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng, bền vững. Sắc màu Trung Hoa được dàn dựng công phu, lựa chọn những tiết mục tiêu biểu phản ánh chiều sâu văn hóa và nghệ thuật của 55 dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Toàn bộ phần biểu diễn do Đoàn Ca múa nhạc các Dân tộc Trung ương Trung Quốc (The China National Ethnic Song and Dance Ensemble) đảm nhận. Đây là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cấp quốc gia, được thành lập từ năm 1952, trực thuộc Ủy ban Dân tộc Quốc gia Trung Quốc. Với hơn 70 năm hoạt động và hơn 300 nghệ sĩ đến từ 36 dân tộc thiểu số, đoàn được xem là biểu tượng sống động của sự đa dạng văn hóa Trung Hoa. Trong suốt chiều dài hoạt động, đoàn đã biểu diễn tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia hàng loạt sự kiện đối ngoại quan trọng của Nhà nước Trung Quốc, đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi diễn lưu động tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Những nỗ lực ấy đã giúp lan toả mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc và góp phần khẳng định vị thế của nền văn hóa Trung Hoa trong thời đại mới. Sắc màu Trung Hoa được dàn dựng công phu, lựa chọn những tiết mục tiêu biểu phản ánh chiều sâu văn hóa và nghệ thuật của 55 dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Chương trình mang đến một bức tranh phong phú, sinh động với sự kết hợp giữa nghệ thuật múa, âm nhạc dân gian và các yếu tố sân khấu đương đại. Từ những điệu múa rực rỡ của người Tạng, người Duy Ngô Nhĩ đến những làn điệu dân ca của người Mông, người Bạch, người Choang..., khán giả sẽ được dẫn dắt qua hành trình khám phá bản sắc và đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng các dân tộc thiểu số Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ nổi bật của Trung Quốc từng gắn bó với đoàn, như đạo diễn cấp quốc gia Đinh Vĩ, ca sĩ Giang Đại Vĩ – người sở hữu chất giọng đầy nội lực, hay nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình – biểu tượng nghệ thuật được mệnh danh là “kho báu quốc gia”. Chính họ đã góp phần nâng tầm vị thế của đoàn trên trường quốc tế, giúp định hình hình ảnh một “bông hoa nghệ thuật dân tộc không bao giờ tàn phai”. Chương trình Sắc màu Trung Hoa hứa hẹn sẽ mang đến những đêm nghệ thuật đặc sắc, giàu tính nhân văn, để lại nhiều dư âm cho khán giả thủ đô. Đây cũng là dịp để công chúng Việt Nam tiếp cận gần hơn với tinh hoa nghệ thuật truyền thống Trung Hoa – một nền văn hóa lâu đời và sâu sắc của châu Á. Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật như một kênh kết nối hiệu quả trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.