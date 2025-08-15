Sắc đỏ bất ngờ lan rộng, VN-Index giảm gần 11 điểm

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến các chỉ số đồng loạt thu hẹp đà tăng và lùi về quanh tham chiếu. VN-Index và VN30-Index thậm chí chuyển sang sắc đỏ sau khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm. Rổ VN30 ghi nhận 17 mã giảm, 10 mã tăng. BID, CTG, TCB, STB và LPB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, trong khi VIC, MBB, VCB và VPB đóng góp tích cực.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng đột biến 3.089 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 3.016 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu VIX được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 174 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như VND, CII, HCM và KDH cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 54-89 tỷ đồng mỗi mã.