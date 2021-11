Sa Pa thích ứng an toàn trong đại dịch

Được công nhận là điểm du lịch quốc gia, nhưng thời gian qua du lịch Sa Pa cũng như nhiều điểm du lịch khác trong cả nước bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ đã thực sự mang lại nguồn sinh khí mới cho vùng đất du lịch ở Tây Bắc của Tổ quốc. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch tại Sa Pa đã chủ động các biện pháp thích ứng an toàn để có thể đón khách trở lại. Bên cạnh việc giảm giá các tua tuyến, nhiều hình thức khuyến mãi được triển khai đồng bộ với việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đã góp phần làm lượng khách đến Sa Pa đông hơn trước. Trung bình mỗi ngày Sa Pa đã đón từ 4-5 ngàn lượt du khách, cá biệt vào những ngày cuối tuần, nhiều khách sạn tại Sa Pa đã được đặt kín phòng. Tuy nhiên từ ngày 4-6/11, đoàn khách du lịch từ Hà Nội lên Sa Pa đã phát hiện một vài trường hợp bị mắc COVID-19 làm du lịch ở vùng đất này đang trong quá trình hồi phục lại gặp nhiều khó khăn. Một số khách sạn, nhà hàng đã bị phong tỏa, nhiều trường hợp F1, F2 phải cách ly tập trung hoặc tại nhà. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, chính quyền thị xã Sa Pa đã khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch theo quy định nhưng vẫn đảm bảo để các hoạt động du lịch được hoạt động bình thường.



Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa cho biết, để hỗ trợ hoạt động du lịch trên địa bàn, tỉnh Lào Cai đã có Kế hoach số 389 về việc phục hồi du lịch trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai” sẽ được tổ chức từ ngày 19-21/11/2021 với các hoạt động như Lễ hội Thổ cẩm Tây Bắc – “Câu chuyện tình yêu”, Chương trình roadshow thổ cẩm, Chương trình thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm Tây Bắc – Câu chuyện tình yêu”. Đặc biệt, tại Festival lần này sẽ tái hiện lại Chợ tình Sa Pa theo 8 đại cảnh chính để du khách trải nghiệm gồm đi chợ phiên Sa Pa, nơi tình yêu bắt đầu, hò hẹn, kéo vợ... Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngành du lịch Lào Cai đã tổ chức biên soạn và phát hành ấn phẩm “Cẩm nang Hướng dẫn viên du lịch Sa Pa” để cung cấp thông tin về lịch sử, văn hóa, con người, các di tích danh thắng, các điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng clip giới thiệu tổng quan du lịch Sa Pa, những điểm du lịch hấp dẫn để quảng bá du lịch.



Với Kế hoạch số 389, tỉnh Lào Cai kỳ vọng sẽ góp phần từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, khôi phục lại ngành du lịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, giảm bớt thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh nghiệp, đảm bảo "mục tiêu kép” vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tỉnh tạo điều kiện cho du khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Lào Cai được hưởng các dịch vụ, sản phẩm du lịch tốt nhất trong điều kiện cho phép, góp phần duy trì và khẳng định thương hiệu “Lào Cai - Điểm đến an toàn”.