S.T Sơn Thạch toát mồ hôi khi thấy người nằm bất tỉnh đầu năm

Clip S.T Sơn Thạch mới đi diễn đầu năm đã gặp chuyện giật mình

Xuất hiện trong 2 đêm nhạc, S.T Sơn Thạch gây ấn tượng bởi hình ảnh sung sức với 200% năng lượng và tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ cho biết, ngày thường đi diễn đã quẩy tưng bừng thì Tết càng phải nhiệt hơn để mang đến không khí tươi vui, đón xuân mới cho khán giả.

Đặc biệt, trên sân khấu của đoàn lô tô Phương Nam, nam ca sĩ còn nhảy cực sung và “quăng miếng” giao lưu, thử kêu lô tô khiến khán giả cười không ngớt, liên tục cổ vũ cho S.T.