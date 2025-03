S-500 Prometheus qua góc nhìn của chuyên gia phương Tây

Thậm chí tổ hợp S-500 còn nhận được lời khen ngợi từ giới chuyên gia quân sự phương Tây và được cho là mở ra kỷ nguyên mới của vũ khí phòng không chống lại các phương tiện tấn công siêu vượt âm.

S-500 Prometheus được chuyên gia quân sự phương Tây thừa nhận ưu thế

Tạp chí The National Interest (NI) của Mỹ đánh giá Nga có mọi lý do để tự hào về hệ thống phòng không tiên tiến S-500 Prometheus đang sở hữu. Theo đó, S-500 được công nhận là vũ khí phòng không hàng đầu thế giới hiện nay. The National Interest cho rằng, hầu hết các chuyên gia quân sự thế giới đều coi hệ thống phòng không S-500 mới của Nga là giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực phòng không.

Chuyên gia quân sự Maya Karlin của The National Interest cho biết, các loại đạn tên lửa phòng không được sử dụng trong cơ cấu S-500 là 40N6M và 77N6 có khả năng tấn công các mục tiêu tầm siêu xa từ 400 tới 600km, thậm chí tổ hợp vũ khí phòng không Nga có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh như tên lửa Kinzhal có tốc độ lên tới Mach 10.