Rượt đuổi trên đường, tài xế chặn đầu đập kính ô tô ở TPHCM

Theo nội dung clip, một xe tải đã có hành vi rượt đuổi, chèn ép, cắt đầu ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường.

Khi tài xế ô tô con tìm cách đánh lái vượt lên, xe tải vẫn cố tình bám sát, chèn ép rồi bất ngờ dừng khựng lại ngay trước mũi ô tô. Sự việc khiến nhiều phương tiện phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm.

Đáng chú ý, ngay sau khi hai xe dừng lại, tài xế xe tải mở cửa bước xuống, cầm theo một vật cứng (được cho là tuýp sắt), đập mạnh liên tiếp vào cửa kính ô tô 7 chỗ. Vụ việc sau đó leo thang thành tranh cãi trên đường, gây cản trở và ùn tắc giao thông.