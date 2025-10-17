Rượt đuổi trên đường, tài xế chặn đầu đập kính ô tô ở TPHCM

Tuấn Kiệt| 17/10/2025 20:44

Sau màn rượt đuổi, chặn đầu ô tô 7 chỗ, tài xế xe tải còn dùng tuýt sắt đập thẳng vào kính xe đối thủ.

Ngày 17/10, mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ đoạn clip dài 1 phút 21 giây ghi lại cảnh tượng mất trật tự giao thông nghiêm trọng trên đường phố TPHCM.

Theo nội dung clip, một xe tải đã có hành vi rượt đuổi, chèn ép, cắt đầu ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường.

Khi tài xế ô tô con tìm cách đánh lái vượt lên, xe tải vẫn cố tình bám sát, chèn ép rồi bất ngờ dừng khựng lại ngay trước mũi ô tô. Sự việc khiến nhiều phương tiện phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm.

Đáng chú ý, ngay sau khi hai xe dừng lại, tài xế xe tải mở cửa bước xuống, cầm theo một vật cứng (được cho là tuýp sắt), đập mạnh liên tiếp vào cửa kính ô tô 7 chỗ. Vụ việc sau đó leo thang thành tranh cãi trên đường, gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Tài xế xe tải cầm vật giống tuýt sắt đập vỡ kính ô tô 7 chỗ. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan vụ việc, đại diện Đội CSGT An Sương (Phòng PC08, Công an TPHCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, gần giao lộ Lê Thị Hà, xã Hóc Môn, song thời điểm cụ thể chưa được xác định.

Phía CSGT đang tiếp tục xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc để làm rõ nguyên nhân, hành vi vi phạm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sau-man-ruot-duoi-tai-xe-chan-dau-dap-pha-kinh-o-to-o-tphcm-2453868.html
