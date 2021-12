Running man tập 12: Isaac bị loại, Lan Ngọc quyết tâm thanh trừ Trường Giang

Đội “chim hồng tốc độ” phiên bản mới vượt qua thử thách dễ dàng:

Ở vòng chơi này, đội chơi phải lấp đầy đồng hồ cát bằng cách chạy qua một chiếc cầu. Bên dưới các đối thủ sẽ dùng mọi biện pháp cản trở nhằm làm rơi hết cát của đội chơi. Nếu như Ngô Kiến Huy hoặc Trường Giang bị hất tung lên, thì Isaac có chiến thuật hẳn hoi mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội. Tại vòng kéo co bằng sức mạnh của Trương Thế Vinh, đội xanh đã vượt lên vị trí đầu bảng nhanh chóng và trở thành đội mạnh nhất trước khi bước vào vòng xé bảng tên.