Rúng động thể thao Thái Lan: ăn chặn tiền thưởng HCV Cầu mây

Người đứng ra lên tiếng mạnh mẽ nhất là Suebsak Phansueb, một cựu VĐV cầu mây huyền thoại, đồng thời hiện là quan chức của Liên đoàn Cầu mây Thái Lan. Ông cho biết, sau gần hai năm kể từ ngày các VĐV giành được 7 HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc, năm 2023), số tiền thưởng theo quy định lẽ ra phải được trao đủ vẫn chưa đến tay người xứng đáng.

Theo chính sách của thể thao Thái Lan, mỗi chiếc HCV tại Á vận hội sẽ mang về cho VĐV 2 triệu baht (tương đương 1,6 tỉ đồng). Với 7 chiếc HCV, tổng số tiền đáng ra phải là 14 triệu baht. Tuy nhiên, thực tế các VĐV chỉ nhận được khoảng 100.000 baht/người, tức chỉ bằng một phần rất nhỏ của khoản thưởng khổng lồ mà họ xứng đáng được nhận.

Phần còn lại lên đến 1,9 triệu baht cho mỗi HCV – tức hơn 1,5 tỉ đồng – đã bị giữ lại mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào. Đáng nói là điều bất thường này kéo dài suốt gần hai năm mà không có hồi kết. Ban đầu, Liên đoàn Cầu mây Thái Lan tuyên bố đã thành lập nhóm điều tra nội bộ để làm rõ số tiền đi đâu, nhưng đến nay, tiến trình gần như “giẫm chân tại chỗ”.