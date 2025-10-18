'Rừng chết' giữa hồ xanh ở Măng Đen, cảnh đẹp lạ hút khách check-in

Hồ thủy điện Thượng Kon Tum là hồ nước bán nhân tạo với diện tích hơn 7km2. Giữa mặt hồ phẳng lặng, trong xanh như tấm gương khổng lồ, những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô, xen lẫn là những lồng bè nuôi cá nằm rải rác tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Lênh đênh trên con thuyền nhỏ giữa mặt hồ, du khách có thể ngắm nhìn những khu rừng nguyên sinh xanh mướt, xa xa là bản làng bình yên của người Xơ Đăng ẩn hiện trong sương và dòng thác tung bọt nước trắng xóa.

Phong cảnh hữu tình ở hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: Du lịch Măng Đen

Trong lòng hồ rải rác những lồng nuôi cá nước ngọt như cá chép, cá rô, cá lóc... Ảnh: Tố Đen

Một điểm khác lạ so với không gian hồ tràn đầy sức sống là khu vực "rừng chết". Theo tìm hiểu, quá trình tích nước nhiều năm trong lòng hồ của công trình thủy điện đã khiến cho hàng trăm cây rừng xung quanh bờ bị ngập nước, dần chết khô, ngả sang màu trắng ngà.

Thế nhưng, rặng cây chết khô này lại được nhiều nhiếp ảnh gia, du khách thích thú vì tạo nên khung cảnh ma mị, độc lạ.