Run For The Heart 2025: Vinasoy cùng 6.000 runner gây quỹ 7,2 tỷ

Gian hàng của Vinasoy như một “trạm sạc năng lượng” cho các runner sau khi hoàn thành những bước chạy yêu thương

Không khí hân hoan còn tiếp tục lan tỏa tại khu vực đích đến. Sau khi chinh phục đường đua, các vận động viên hào hứng check-in, tham gia minigame và nhận về những phần quà xinh xắn từ Vinasoy. Cao trào của ngày hội bùng nổ trong Lễ Bế mạc khi cả quảng trường Thủ Thiêm vỡ òa trước con số gây quỹ hơn 7,2 tỷ đồng – nguồn hy vọng quý giá cho hàng trăm em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Sân khấu sự kiện thêm phần rực rỡ với những màn trình diễn cuốn hút từ “Chị đẹp” Lưu Hương Giang, Phương Vy Idol, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, đại sứ Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ khách mời, khép lại Run For The Heart 2025 trong một không khí thăng hoa, sôi động và đáng nhớ.

Không chỉ dừng lại ở những bước chạy, Run For The Heart 2025 đã để lại dấu ấn rực rỡ khi gây quỹ thành công hơn 7,2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí quý báu giúp hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật, hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh.

Với vai trò nhà tài trợ chính, Vinasoy tự hào đồng hành cùng Run For The Heart 2025 tiếp sức cho hàng nghìn runner, lan tỏa thông điệp “Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe”, đồng thời khẳng định cam kết luôn vì cộng đồng bền vững và giàu nhân văn.

Sự đồng hành của Vinasoy trong năm nay đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao thành công, rực rỡ và đầy nhân ái.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, Ban Tổ chức cùng Vinasoy sẽ trực tiếp đến thăm Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện E Hà Nội để trao tận tay khoản hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, nỗ lực ấy không chỉ nhằm khẳng định sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp dành cho những mảnh đời bất hạnh, mà còn là lời động viên âm thầm, tiếp thêm niềm tin, hy vọng tới những thiên thần nhỏ.