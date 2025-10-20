Rủi ro mua vàng ‘chợ đen’, người Hà Nội về quê tìm mua

"Chợ đen online" nhộn nhịp giữa cơn sốt giá

Chị Phạm Thúy Hằng (42 tuổi, ở Hà Nội) đang chịu áp lực lớn khi sắp đến hạn trả khoản nợ 10 chỉ vàng. Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã tăng thêm hàng triệu đồng mỗi chỉ, khiến khoản nợ của chị phình to ngoài dự tính.

Việc tìm mua vàng tại các cửa hàng gần như bất khả thi khi nguồn cung khan hiếm, nhiều nơi tạm ngừng bán hoặc thông báo “hết hàng”. Lo lắng giá còn tiếp tục tăng, chị Hằng tìm đến các nhóm trao đổi trên mạng xã hội với hy vọng có thể mua được vàng sớm để chốt giá.

Trên Facebook, những bài đăng rao bán vàng miếng, vàng nhẫn với lời quảng cáo hấp dẫn “giao nhanh - giá tốt” xuất hiện dày đặc. Một số tài khoản khẳng định có nguồn vàng số lượng lớn, sẵn sàng giao tận nơi. Tuy nhiên, khi đọc kỹ bình luận và phản hồi của các thành viên khác, chị nhận ra không ít người từng bị lừa mất tiền sau khi chuyển khoản cho người bán.

Sự nôn nóng vì áp lực trả nợ khiến chị nhiều lần cân nhắc giao dịch, nhưng nỗi sợ bị lừa khiến chị do dự. Chị Hằng cho rằng giữ an toàn cho số tiền dành dụm vẫn quan trọng hơn là mạo hiểm mua vàng “chợ đen”.