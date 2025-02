Rủi ro khi giá Pi Network tăng cao trên thị trường 'chợ đen'

Ngày 12/2, đội ngũ Pi Network đưa ra thông báo về quá trình Open Network (mở mạng) đối với đồng tiền ảo Pi. Thông tin này ngay lập tức khiến cho cộng đồng tiền điện tử nói chung và những người tham gia mạng lưới Pi Network nói riêng trở nên dậy sóng.

Giá Pi Network tăng cao trên thị trường "chợ đen" trước ngày niêm yết chính thức (Ảnh: Thế Anh).

Trên các hội nhóm về Pi Network, nhiều người liên tục đăng bài thu gom Pi số lượng lớn. Điều này đã nhanh chóng "thổi" mức giá giao dịch của đồng Pi Network từ khoảng 20.000 đồng lên mức 50.000-60.000 đồng cho mỗi Pi (token).

Tuy vậy, cần lưu ý rằng mức giá trên là mức giá giao dịch đồng thuận tại thị trường "chợ đen". Đây không phải là giá trị thật của đồng Pi sau khi niêm yết. Do đó, điều này có thể dẫn đến rất nhiều rủi ro đối với những người có tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out - sợ bỏ lỡ cơ hội).