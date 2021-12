Rủi ro gì xảy ra khi áp suất lốp không đảm bảo?

Tuổi thọ lốp xe giảm

Tuổi thọ lốp ngắn hơn có thể do áp suất lốp thấp. Điều này dẫn đến giảm 25% tuổi thọ của lốp. Bạn sẽ phải thay thế chúng thường xuyên hơn do bề mặt lốp xe không đủ độ dày tối thiểu dẫn tới mất an toàn.

Tăng nguy cơ gây tai nạn

Áp suất lốp quá thấp là mối nguy hiểm lớn khi tham gia giao thông. Khi bề mặt của lốp tiếp xúc với đường nhiều hơn mức cần thiết, ma sát sẽ tăng lên.