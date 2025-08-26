Rực rỡ 'con đường cờ Tổ quốc' giữa cánh đồng Mường Thanh chào mừng Quốc khánh 2/9

Giữa sắc xanh mướt mát của cánh đồng Mường Thanh (Điện Biên) - cánh đồng lúa lớn nhất vùng Tây Bắc, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, tạo nên một “tọa độ check-in” mới cho du khách ngay trước thềm Quốc khánh 2/9.

Công trình đặc biệt giữa vùng lòng chảo Mường Thanh không chỉ mang đến khung cảnh ấn tượng, mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Trên tuyến đường dài khoảng 500m xuyên giữa cánh đồng Mường Thanh, gần 200 lá cờ Tổ quốc đã được cắm thẳng hàng, đều tăm tắp, cách nhau 5m, tạo thành một con đường đỏ rực nổi bật giữa nền lúa xanh. Ý tưởng “con đường cờ Tổ quốc” được khởi xướng bởi Công ty TNHH Du lịch Điện Biên, sau đó có sự phối hợp của Tỉnh Đoàn Điện Biên, được triển khai hoàn thành vào trưa 23/8. Anh Phan Thạch Thành, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Điện Biên cho biết, dự án này đã được ấp ủ từ một tháng trước đó, với mong muốn tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho quê hương Điện Biên trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong thời gian gần một tuần, với sự tham gia của 20 đoàn viên, thanh niên, con đường cờ Tổ quốc đã hoàn thiện; thu hút sự tham quan, trải nghiệm của đông đảo người dân, du khách ở các lứa tuổi. Ngoài là công trình thanh niên mang tính biểu tượng, "Con đường cờ Tổ quốc" cũng chính là hình thức tuyên truyền trực quan, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của đồng bào trong dịp Quốc khánh 2/9. Sau cánh đồng Mường Thanh, dự kiến, chương trình sẽ tiếp tục được 2 đơn vị triển khai tại ruộng bậc thang xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên, với tổng 400 lá cờ Tổ quốc được cắm ở cả 2 điểm. Mỗi người dân, du khách khi đến đây check-in đều cảm thấy phấn khởi, nhân lên niềm tin tưởng, tự hào về Đảng quang vinh và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.