Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết

Nguy cơ rửa tiền qua tài sản mã hóa

Ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (có hiệu lực từ 1/11), thay thế Thông tư 09/2023/TT-NHNN, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung tại Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Văn bản cũng cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tại hội thảo phổ biến sáng 16/10, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN), cho biết Thông tư 27 nhấn mạnh nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro. Theo đó, các tổ chức phải định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền, xây dựng quy trình nhận biết và xác minh khách hàng, kể cả với khách hàng không có tài khoản hoặc ít giao dịch.

Các đối tượng báo cáo cũng phải thường xuyên giám sát mối quan hệ kinh doanh, đảm bảo các giao dịch phù hợp với nguồn tiền hợp pháp và hồ sơ nhận diện khách hàng.