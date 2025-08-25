Rủ bạn trai đi Thái Lan, cô gái 17 tuổi bán người yêu cho trung tâm lừa đảo ở Myanmar với giá gần 400 triệu đồng

Một tòa án ở Trung Quốc thông báo chuẩn bị thụ lý vụ án liên quan đến một cô gái 17 tuổi bị buộc tội bán bạn trai 19 tuổi cho một trung tâm lừa đảo ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 368 triệu đồng).

Nạn nhân họ Hoàng, đã được gia đình nộp 1,2 tỷ tiền chuộc để được nhóm lừa đảo thả người vào hồi cuối tháng 6.

Theo tòa án, Hoàng bị nhốt suốt 4 tháng. Trong thời gian giam giữ, anh thường xuyên bịu đánh đập, đến mức mất thính lực.

Hoàng giấu gia đình để sang Thái Lan cùng người yêu rồi bị lừa bán cho nhóm lừa đảo

Hiện vụ việc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chị gái của Hoàng chia sẻ toàn bộ hoàn cảnh của em trai mình trên trang cá nhân, hy vọng nhiều bạn trẻ có thể rút kinh nghiệm, cảnh giác hơn và tránh bị lừa.