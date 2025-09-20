RSF tấn công Nhà thờ Hồi giáo tại Sudan khiến 70 người chết

Bá Thi/VOV-Cairo| 20/09/2025 12:45

Cuộc xung đột đẫm máu tại Sudan tiếp tục chứng kiến thêm một ngày đẫm máu khi Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiến hành cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào một Nhà thờ Hồi giáo ở thành phố thủ phủ bang Bắc Dafur, miền Tây Sudan ngày 19/9, cướp đi mạng sống của ít nhất 70 người và khiến hàng chục người khác bị thương.

Giới chức địa phương thành phố el-Fisher, thủ phủ bang Bắc Dafur khẳng định toàn bộ thương vong đều là dân thường, trong đó có cả trẻ em, phụ nữ và người già. Trong số những người bị thương có nhiều trường hợp nguy kịch và số người chết thực tế có thể sẽ cao hơn số liệu đã công bố. Đây được coi là một trong những vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong nặng nề nhất tại Sudan kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang đẫm máu bùng phát giữa tháng 4/2023 giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch.

Bà Denise Brown, Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc tấn công, khẳng định đây là một tội ác chiến tranh cần phải được điều tra và đưa thủ phạm ra xét xử. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stéphane Dujarric một lần nữa kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức thì ở el-Fisher và các vùng phụ cận, nhấn mạnh rằng việc tiếp cận nhân đạo tại khu vực phải được triển khai một cách nhanh chóng nhằm tránh những hậu quả thảm khốc.

Trước cuộc tập kích Nhà thờ Hồi giáo ở el-Fisher hôm qua, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) cũng bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng tại Sudan thời gian qua. Tuy nhiên, cho tới sáng nay, RSF vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hay bác bỏ việc thực hiện cuộc tấn công đẫm máu tại el-Fisher.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/rsf-tan-cong-nha-tho-hoi-giao-tai-sudan-khien-70-nguoi-chet-post1231391.vov
