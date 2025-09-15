Rốt ráo 'làm sạch' dữ liệu bất động sản

Các bộ vào cuộc làm "sạch" thông tin dữ liệu

Vào đầu tháng 9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong 90 ngày (từ ngày 1/9-30/11), hai Bộ sẽ cùng UBND tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 2.342 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, tổng số thửa đất được phân loại sẽ lên tới 49,7 triệu thửa.

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, bổ sung và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật thông tin thửa đất và thẻ căn cước của chủ sử dụng, chủ sở hữu. Các giấy tờ sẽ được số hóa để tạo lập dữ liệu. Đồng thời, thông tin thửa đất sẽ được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp lên ứng dụng VNeID để người dân xác nhận.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1253 về kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.