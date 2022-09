Rớt mạnh nhất 30 năm, đồng Nhân dân tệ gây lo ngại tại châu Á

Tới 19h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc trên thị trường quốc tế lên mức 1 USD đổi 7,23 NDT.

Như vậy, so với đầu tháng 9, đồng tiền này đã mất giá gần 4,6% so với đồng USD. Đây là mức mất giá hiếm có từ trước tới nay của đồng tiền này. Trong 6 tháng qua, đồng Nhân dân tệ đã mất hơn 13,6% so với đồng bạc xanh.

Đồng Nhân dân tệ hướng tới năm giảm giá sâu nhất kể từ năm 1994 so với USD.