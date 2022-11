Rosé làm việc riêng khi đi tour BLACKPINK dẫn đến trình diễn hời hợt?

Rosé gặp gỡ nhiều người nổi tiếng khác ở LACMA Art+Film Gala

Rosé xuất hiện tại LACMA Art+Film Gala sau khi vừa hoàn thành hai buổi concert ở Atlanta vào ngày 2 và 3/11. Sau khi hoàn thành lịch trình riêng, nữ thần tượng sinh năm 1997 lại di chuyển đến thành phố Hamilton (Canada) để diễn concert trong 2 ngày 6 và 7/11.

