Rooney bật Ronaldo: MU top 3 sao được, phải giành Premier League

Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sports đã nói rằng, một vị trí ít hơn top 3 Premier League vào cuối mùa sẽ là thất bại với MU.

Ronaldo dù là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho MU - 14 bàn mùa này nhưng Quỷ đỏ vẫn đang chơi chật vật

Quỷ đỏ bổ sung những bản hợp đồng chất lượng cho chiến dịch 2021/22, gồm Jadon Sancho, Raphael Varane và Ronaldo nhưng kết quả mang lại còn kém hơn cả mùa trước.



Ở giải năm ngoái, MU vô địch lượt đi Premier League, còn hiện tại đang xếp thứ 7, kém vị trí thứ 4 do West Ham chiếm giữ là 6 điểm, tuy còn 2 trận trong tay. So với Liverpool đang xếp thứ 3, đội bóng của Ralf Rangnick kém 11 điểm, còn với Man City dẫn đầu thì khoảng cách giữa họ là 22 điểm!



Như thế để thấy ngay cả top 4 cũng khó khăn với Quỷ đỏ, và mục tiêu chinh phục danh hiệu trước mùa của họ trở thành điều xa vời.



Trước chặng đường gian nan, Ronaldo đã khích các đồng đội MU nổi lên tham vọng chiến thắng, phải có mặt bằng được trong top 3 lúc hạ màn.



Ronaldo cũng nói thêm, anh trở lại MU để chiến thắng và mang về các danh hiệu chứ không phải có mặt ở Old Trafford để chiến đấu cho vị trí thứ 6 hay 7.