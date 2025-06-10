Rồng phun lửa rực sáng trời Thu, rộn ràng tập luyện đón Hội yến Diêu Trì

Trong cái nắng chiều vàng rực của tháng Tám âm lịch, không khí ở Tòa Thánh Tây Ninh như bừng lên một sức sống mới.

Từng nhóm nghệ nhân, vận động viên, người dân cùng nhau tập dượt miệt mài cho tiết mục đặc sắc nhất trong năm – màn múa tứ linh long, lân, quy, phụng.

Linh vật biểu tượng linh thiêng của đạo Cao Đài, sẽ được trình diễn trong Hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra vào đêm Rằm Trung thu năm nay.

Hội Yến Diêu Trì Cung không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mang hình thức linh thiêng mà còn là một di sản văn hóa sống động, phản ánh tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng tôn kính của tín đồ đạo Cao Đài.

Từ những khung tre mộc mạc của thập niên 1950 đến rồng nhang khung nhôm phun lửa hiện đại ngày nay, sự sáng tạo của các nghệ nhân đã đưa biểu tượng này vượt ra khỏi khuôn khổ tín ngưỡng, trở thành tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.