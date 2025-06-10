Rồng phun lửa rực sáng trời Thu, rộn ràng tập luyện đón Hội yến Diêu Trì

Trong cái nắng chiều vàng rực của tháng Tám âm lịch, không khí ở Tòa Thánh Tây Ninh như bừng lên một sức sống mới.
Từng nhóm nghệ nhân, vận động viên, người dân cùng nhau tập dượt miệt mài cho tiết mục đặc sắc nhất trong năm – màn múa tứ linh long, lân, quy, phụng.
Linh vật biểu tượng linh thiêng của đạo Cao Đài, sẽ được trình diễn trong Hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra vào đêm Rằm Trung thu năm nay.
Hội Yến Diêu Trì Cung không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mang hình thức linh thiêng mà còn là một di sản văn hóa sống động, phản ánh tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng tôn kính của tín đồ đạo Cao Đài.
Từ những khung tre mộc mạc của thập niên 1950 đến rồng nhang khung nhôm phun lửa hiện đại ngày nay, sự sáng tạo của các nghệ nhân đã đưa biểu tượng này vượt ra khỏi khuôn khổ tín ngưỡng, trở thành tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.
Không khí đã bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị cho đại lễ đã bắt đầu từ hơn một tháng trước.
Trong khuôn viên Nhà thuyền Bát Nhã, các buổi tập rộn ràng diễn ra từ sáng sớm đến tối muộn.
Người người chăm chú, nghiêm cẩn từng động tác uốn lượn, từng cú phun lửa được tập luyện tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Theo anh Phan Trung Hiếu, thành viên kỳ cựu của đội múa rồng, năm nay có thêm điểm mới lạ: “Đại lễ sẽ có sự xuất hiện của cặp song long với hai con rồng nhang dài 36 mét cùng biểu diễn. Đây là thử thách lớn vì đòi hỏi hơn 100 người tham gia, di chuyển phải thật nhịp nhàng, ăn khớp đến từng bước chân”.
Mỗi lần rồng cúi đầu, ngẩng cao hay phun lửa, ánh sáng từ hàng trăm cây nhang cháy tỏa khói nghi ngút hòa cùng tiếng trống trận tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến người xem như lạc vào thế giới linh thiêng giữa chốn nhân gian.
Từ phần đầu rồng với bảy người gánh, cho đến phần đuôi gồm năm người điều khiển, tất cả đều phải đồng lòng để tạo nên những đường uốn lượn mềm mại, sống động như thật.
Anh Trần Văn Việt, người múa phần đầu của đội Long mã, vừa lau mồ hôi vừa cười nói, để điều khiển được đầu rồng, phải có sức khỏe, kỹ thuật và cảm được nhịp trống. Một tay nâng đầu, một tay điều khiển cằm, từng nhịp nhún phải hòa cùng tiếng trống.
“Trong khi đó, người ở đuôi tưởng nhẹ, nhưng thật ra cũng vất vả không kém vì phải giữ nhịp, phải ‘ăn’ từng bước với người đầu thì rồng mới uốn lượn nhịp nhàng được”, anh Việt hào hứng chia sẻ.
Không chỉ là những buổi tập mang tính kỹ thuật, mỗi lần tập luyện cũng là dịp để các nghệ sĩ thể hiện lòng tôn kính của mình với đạo. Họ tập trong niềm tin, trong sự hướng về cái đẹp tâm linh, như một cách dâng hiến tấm lòng thành cho ngày hội lớn.
Cũng trong không khí chuẩn bị hối hả ấy, tại sân Tòa Thánh, các đội múa phụ họa khác gồm lân, quy, phụng cũng đang tích cực luyện tập.
Tiếng trống rộn ràng, tiếng lân gõ đầu vào nhau vui nhộn, tiếng hò “một, hai, ba!” của đội trưởng hòa quyện thành bản hòa âm sống động.
Mỗi linh vật mang một nét biểu trưng riêng, nhưng khi kết hợp lại trong điệu múa tứ linh, tất cả trở thành bức tranh sinh động về sự giao hòa giữa trời – đất – người.
Hòa cùng nhịp rộn ràng ấy, người dân Tây Ninh cũng háo hức đón chờ lễ hội. Cụ Bùi Thị Hoa, 78 tuổi ngụ cư gần Tòa Thánh xúc động nói: “Tôi xem múa rồng nhang từ thuở thiếu thời, đến nay vẫn thấy nao lòng. Mỗi năm nhìn rồng uốn lượn, cảm nhận được sự linh thiêng như thấm vào từng hơi thở quê mình”.
Bởi, giữa nhịp sống hiện đại đầy đổi thay, múa rồng nhang vẫn vươn mình rực rỡ như ngọn lửa bất diệt – biểu tượng cho niềm tin, cho sự sáng tạo và cho sức sống mãnh liệt của đạo Cao Đài nói riêng, của văn hóa Việt Nam nói chung.
Âm thanh rộn ràng của tiếng trống, tiếng chiêng xen lẫn tiếng hò reo của những đội múa rồng nhang vang vọng khắp sân lễ.
Không chỉ người dân địa phương, du khách thập phương cũng đổ về Tây Ninh đông đúc. Hòa trong đám đông mãi mê nhìn ngắm các đội luyện tập, anh Nguyễn Tuấn Minh, du khách từ TP.HCM cho biết anh đã phải đến đây từ sớm để tận mắt xem các đội tập luyện.
“Múa rồng nhang của đạo Cao Đài không chỉ là tiết mục nghệ thuật mà còn là nét văn hóa tâm linh độc đáo, vừa rực rỡ vừa trang nghiêm. Mỗi lần xem, tôi lại thấy như được sống trong không khí hội thiêng của miền đất này”, anh Tuấn Minh cảm nhận.
Đêm Rằm Trung Thu đã cận kề, khi hàng nghìn ngọn đèn được thắp sáng, rồng nhang sẽ một lần nữa uốn lượn giữa biển người, ánh lửa tỏa ra lung linh như dải ngân hà rực rỡ.
Tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng hòa cùng khói hương nghi ngút, tạo nên bức tranh huyền ảo của miền đất thánh của Đại đạo. Trong giây phút ấy, dù là tín đồ hay du khách đều cùng chung cảm xúc: ngưỡng vọng, tự hào và xúc động trước vẻ đẹp thiêng liêng của di sản văn hóa đã tồn tại tròn trăm năm.
Hội Yến Diêu Trì Cung hàng năm thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước về hành hương dự lễ, trong đó có nhiều đoàn du khách quốc tế quan tâm đến văn hóa tôn giáo Việt Nam - hòa mình vào không khí lễ hội, mục sở thị đoàn rước cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, cùng hàng trăm nghệ sĩ tham gia biểu diễn rồng nhang cùng tứ linh phun lửa, điểm nhấn không thể thiếu của lễ hội.