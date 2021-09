Ronaldo và siêu kỷ lục: Kẻ 'tham lam' thách thức mọi giới hạn

Khoảnh khắc Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất mọi thời đại cũng là thời điểm anh trở về mái nhà MU.

Người hâm mộ MU thực sự hào hứng, chờ đợi giây phút Ronaldo khoác lên chiếc áo CLB và ghi bàn.

Ý chí của Ronaldo rất cần thiết với MU, vốn nhiều thời điểm gặp sức ì trong kỷ nguyên Ole Gunnar Solskjaer. CR7 sẽ kích thích tinh thần đồng đội và tính chuyên nghiệp của anh là tấm gương cho cầu thủ trẻ.

Vừa làm nên lịch sử, Ronaldo được Edinson Cavani nhường lại áo số 7. Điều này cho thấy một MU đồng lòng hướng về phía trước.

Kẻ tham lam Ronaldo đang sẵn sàng tái xuất Premier League, ghi thêm những bàn thắng khác trong cuộc hành trình gián đoạn từ 2009.

Xem top 10 pha lập công đẹp nhất của Ronaldo cho MU:

Đại Phong