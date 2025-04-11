Ronaldo: ‘Tôi không thua Messi’

Suốt hai thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý và chia đôi thế giới bóng đá thành hai phe hâm mộ đầy đam mê. Dù cả hai hiện đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, những cuộc tranh luận về việc ai xuất sắc hơn vẫn chưa bao giờ lắng xuống.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo nổi tiếng người Anh Piers Morgan, Cristiano Ronaldo, ngôi sao đang khoác áo CLB Al Nassr và cũng là đội trưởng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về so sánh với Messi.

Khi được hỏi về nhận định của nhiều người cho rằng Lionel Messi vượt trội hơn anh, Ronaldo đã đáp lại với sự tự tin vốn có: “Tôi không đồng ý với điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém hơn Messi. Tôi không cần phải khiêm tốn trong chuyện này. Cả hai chúng tôi đều đã viết nên lịch sử theo cách riêng, với những thành tích và phong cách khác nhau. Nhưng trong suốt sự nghiệp của mình, tôi không chỉ nói bằng lời, vì tôi đã chứng minh tất cả bằng kết quả”.