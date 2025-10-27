Ronaldo tiết lộ bí quyết trường thọ

Cựu đồng đội của Ronaldo tại MU, Danny Simpson, cũng tin rằng câu chuyện của cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng vẫn chưa kết thúc, đồng thời cho biết thêm có hai mục tiêu chính vẫn tiếp tục thúc đẩy Ronaldo thi đấu tốt cho đến giữa độ tuổi 40.

"Giấc ngủ là công cụ quan trọng nhất mà tôi có", Ronaldo chia sẻ, "Để duy trì được thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn. Ý tôi là, ví dụ như, tôi đi ngủ vào khoảng 11-12 giờ tối và thức dậy vào khoảng 8 giờ 30 sáng. Đó là thói quen của tôi. Đó có lẽ là điều quan trọng nhất đối với sức khỏe của chúng ta".

Trong một dịp khác, siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mô tả giấc ngủ và thói quen thường xuyên là hai trong số những "công cụ" quan trọng nhất giúp anh thành công và kéo dài "tuổi thọ" trên sân cỏ.

"Tôi không nghĩ bạn có thể loại bỏ Cristiano Ronaldo", cựu hậu vệ phải Simpson nói với Goal, "Miễn là anh ấy ghi bàn, miễn là anh ấy không gặp chấn thương, thì điều đó sẽ không làm tôi ngạc nhiên vì đó là Ronaldo.

Tôi biết Ronaldo muốn ghi 1.000 bàn thắng. Và tôi nghĩ anh ấy muốn chơi cùng con trai mình. Chơi cùng con trai, đó có lẽ là một trong những mục tiêu lớn nhất mà bạn có thể đạt được sau khi đã giành được mọi danh hiệu. Được chơi bóng cùng con trai chắc hẳn là một cảm giác rất tuyệt vời.

Bạn nhìn vào những mục tiêu đó. Nó đặt ra những mục tiêu và bạn nhìn vào đó - 1.000 bàn thắng và chơi cùng con trai - liệu anh ấy có làm được những điều đó và nghĩ "Được rồi, mình đã làm được tất cả rồi sao?". Tôi không biết sau đó các bạn sẽ nghĩ gì. Nhưng Ronaldo là một con người phi thường, một cầu thủ phi thường. Những gì Ronaldo đã làm cho môn thể thao này thật không thể tin được".

Mục tiêu của Ronaldo là ghi 1.000 bàn thắng. ẢNH: EPA

Thật vậy, Cristiano Ronaldo đã công khai chia sẻ ước mơ được cùng chơi bóng với cậu con trai cả Cristiano Jr (hiện 15 tuổi), "Tôi muốn, tôi muốn", Ronaldo khẳng định, "Nó không phải là thứ khiến tôi mất ngủ, nhưng tôi thích nó. Chúng ta sẽ xem. Nó nằm trong tay con trai của tôi nhiều hơn là trong tay tôi. Hãy xem con trai của tôi có "đói" không, bởi khát khao đó là điều khó khăn nhất".