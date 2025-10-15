Ronaldo lập kỷ lục, nhưng Hungary vẫn từ chối Bồ Đào Nha giành vé sớm

Trước một Hungary lì lợm, tập thể của HLV Roberto Martinez rời sân với tỷ số 2-2, vẫn đứng đầu bảng F nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha phải mang theo cảm giác tiếc nuối vì tấm vé đến Mỹ, Mexico và Canada còn chờ khâu cuối. Kịch bản quen thuộc lặp lại khi bị dẫn trước, Ronaldo tỏa sáng, rồi bị gỡ vào thời khắc ít ai ngờ.

Bàn mở điểm của đội khách đến ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc do Dominik Szoboszlai thực hiện, trung vệ Attila Szalai chọn điểm rơi hoàn hảo và đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha. Một pha bóng đúng chất Hungary với cách tổ chức kỷ luật, tận dụng bóng chết sắc bén và không hề run rẩy ở những khoảnh khắc đầu tiên.

Thế nhưng Bồ Đào Nha phản ứng gần như ngay lập tức. Nelson Semedo băng biên phải, trả ngược bóng tầm thấp; Ronaldo di chuyển tách người kèm rồi chạm bóng một nhịp đưa bóng vào lưới và kéo trận đấu về vạch xuất phát. Pha lập công ấy còn đưa anh lên ngôi đầu về số bàn ở vòng loại World Cup 2026.