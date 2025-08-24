Ronaldo lại mất danh hiệu

THANH PHƯƠNG| 24/08/2025 07:36

Ronaldo lại mất danh hiệu lần nữa sau trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia...

Ronaldo- hong- an toi.jpg
Trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia vừa kết thúc tại sân vận động Hong Kong, Al Nassr của Ronaldo mất danh hiệu vào tay Al Ahli.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 9.jpg
Ronaldo lại mất danh hiệu khi Al Nassr thua Al Ahli sau loạt luân lưu. Hai lần vượt lên dẫn, phút 41, Ronaldo "mở tài khoản" từ chấm 11m, nhưng phút 45+ 6 Franck Kessie quân bình cho Al Ahli. Phút 82, Marcelo Brozovic lại đưa Al Nassr vượt lên dẫn 2-1, cuối trận Ibanez san bằng 2-2 cho Al Ahli.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 5.jpg
Hai đội bước vào loạt luân lưu...
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 7.jpg
Đến loạt luân lưu, Al Nassr sút hỏng 2 lần, Al Ahli thắng 5-3. Sang Saudi Arabia, Ronaldo vẫn chưa chinh phục thành công danh hiệu chính thức nào.Trận này đội trưởng Bồ Đào Nha và Al Nassr nỗ lực tột độ, nhưng Ronaldo lại mất danh hiệu.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 3.jpg
Siêu cúp Saudi Arabia có bốn đội tham dự gồm Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad và Al Qardisia. Tại bán kết Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-1, còn Al Ahli thắng Al Qardisia 5-1.
