Ronaldo lại ghi bàn cho Bồ Đào Nha, san bằng kỷ lục

Ngay từ những phút đầu, Bồ Đào Nhacủa HLV Roberto Martinez cho thấy rõ ý đồ áp đặt thế trận. Họ cầm nhiều bóng, tổ chức tấn công đa dạng từ hai biên đến trung lộ. Tuy nhiên, Hungary dưới sự dẫn dắt của Marco Rossi không dễ bị khuất phục. Lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm, buộc hàng thủ Bồ Đào Nha phải luôn đặt trong tình trạng cảnh giác.

Phút 21, cầu thủ sáng giá nhất của Hungary, Dominik Szoboszlai, tung ra một đường phản công chớp nhoáng. Anh kiến tạo cho Adam Nagy, và từ pha chuyền bóng chuẩn xác ấy, Barnabas Varga bật cao đánh đầu tung lưới, đưa Hungary vươn lên dẫn trước 1-0 trong sự bùng nổ của khán giả nhà.

Nhận bàn thua sớm, Bồ Đào Nha càng gia tăng sức ép. Họ liên tục đẩy cao đội hình, nhưng sự chắc chắn của Hungary khiến cơ hội thực sự nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều.