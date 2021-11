Ronaldo có thể rời MU nếu bị đá khỏi Champions League

Ronaldo đã ghi 9 bàn sau 12 trận cho MU, kể từ khi trở lại Old Trafford, nhưng đội bóng của Solskjaer vẫn không tạo ra được sức mạnh tập thể, gây thất vọng lớn.

Ronaldo trở lại Old Trafford để cùng MU bay cao một lần nữa, nhưng liệu có thành?

Thất bại ở derby thành Manchester (0-2 Man City) hôm thứ Bảy vừa qua khiến MU đứng thứ 6 Premier League với 17 điểm sau 11 trận – tức đang kém đội dự Champions League (xếp thứ 4) 5 điểm và đội xếp thứ 5 là Arsenal 3 điểm.



Ronaldo được cho bị sốc với sự ‘xuống cấp’ của MU so với những năm tháng anh từng chơi ở Old Trafford trước khi chuyển sang Real Madrid vào 2009.



Có lẽ điều đó khiến Ronaldo phải suy nghĩ lại so với tin vui trước đó The Sun loan báo, anh có thể xem xét gia hạn sớm MU bằng cách kích hoạt thêm tùy chọn 12 tháng trong hợp đồng 2 năm ký hồi cuối hè.



Và mới nhất là Express cho rằng, nếu MU không kiếm nổi suất dự Cúp C1 mùa sau, tay săn bàn 36 tuổi có thể tính đường rời Old Trafford trước thời hạn.



Ronaldo chính là ông vua ở Champions League, và sẽ không chấp nhận việc vắng mặt ở giải đấu danh giá này. Sau 4 trận cho MU ở vòng bảng, anh đã ghi tới 5 bàn cùng đội đứng đầu bảng F (bằng điểm với Villarreal).