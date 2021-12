Ronaldo bùng nổ ở Old Trafford: 800 bàn và thông điệp cho Rangnick

Trước mắt, với những gì thể hiện, Ronaldo gửi thông điệp cho Rangnick về giá trị của bản thân. Tinh thần, hiệu suất và khát vọng chiến thắng của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Khi Michael Carrick - người vừa quyết định rời MU sau 3 trận đóng thế xuất sắc - cho Quỷ đỏ đá pressing tầm cao trước Arsenal, Ronaldo làm việc năng động.

Điều này nói lên rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể thích ứng ngay lập tức với yêu cầu pressing cường độ cao mà Rangnick mong muốn. Anh đã từng thay đổi mình để phù hợp với Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane.

Ronaldo sẵn sàng thay đổi, như một sự tiến hóa trong sự nghiệp, để phù hợp với triết lý riêng của Rangnick. Ở chiều ngược lại, Ralf cũng cần có điều chỉnh để vận hành "gegenpressing" tốt nhất mà không phung phí cầu thủ ghi bàn giỏi nhất mọi thời đại.

Chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm Ronaldo trong màu áo MU:

Đại Phong