Rộn ràng Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư

Ngày 21/10, tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ hội Katê năm 2025 trong không khí vui tươi, rộn ràng.
Quang cảnh lễ khai mạc.
Tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống trải dài từ núi rừng Tây Nguyên đến các xã ven biển, có nhiều phong tục tập quán đa dạng, phong phú. Riêng người Chăm trong tỉnh có trên 43 ngàn người, sinh sống tập trung ở các xã khu vực Bình Thuận (cũ).
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Đến nay, đã có 5/5 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 6/6 di tích cấp tỉnh được đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo bằng nguồn ngân sách của Nhà nước. Hầu hết các di tích lịch sử - văn hóa của dân tộc Chăm được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đều phát huy giá trị có hiệu quả.
Nhiều di tích đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước như: Di tích tháp Pô Sah Inư, Bộ Sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm, Đền thờ Pô Nit...
Đông đảo người dân và du khách tham gia Lễ hội Katê năm 2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng lại từ năm 2005 và tổ chức thường xuyên hàng năm đã đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm và trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo.
Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2025 trở thành ngày hội chung của đồng bào Chăm trong toàn tỉnh.
Cùng với đời sống tinh thần, diện mạo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi, chuyển biến nhanh chóng và hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của đất nước.
Ngay sau phần khai mạc, lễ hội bước vào nghi thức chính là nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của người Chăm đối với các vị thần bảo hộ.
Các gia đình bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pô Sah Inư.
Tiếp đó là các nghi lễ thiêng liêng, gồm: Mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và cúng mừng Katê – những nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Phần hội diễn ra rộn ràng với các trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm.