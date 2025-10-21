Rộn ràng Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư

Ngày 21/10, tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ hội Katê năm 2025 trong không khí vui tươi, rộn ràng.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống trải dài từ núi rừng Tây Nguyên đến các xã ven biển, có nhiều phong tục tập quán đa dạng, phong phú. Riêng người Chăm trong tỉnh có trên 43 ngàn người, sinh sống tập trung ở các xã khu vực Bình Thuận (cũ).