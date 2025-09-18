Rộn ràng lễ hội đua bò tưng bưng đón tết Sen Dolta vào mùa

Với bà con đồng bào Khmer, lễ hội Sen Dolta mang ý nghĩa báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ, tổ tiên, tưởng nhớ những người thân đã khuất và cầu mong sự phù hộ cho một cuộc sống bình an, thịnh vượng.

Đua bò, hoạt động không thể thiếu trong dịp này, thể hiện khát vọng về một vụ mùa bội thu, mùa màng thuận lợi; đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt vùng Bảy Núi, An Giang là nơi nổi tiếng với lễ hội đua bò truyền thống. Các sự kiện đua bò lớn, nhỏ được tổ chức ở những nơi như chùa Rô hoặc các sân đua bò ở Tịnh Biên, Tri Tôn.

Thường diễn ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch hàng năm, lễ hội Sen Dolta năm nay diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ ngày 21 đến – 23/9/2025.

Trong tiết trời se se mát lạnh của những ngày cuối thu, khi những hạt lúa trên đồng đã trổ bông nặng trĩu, đó cũng là lúc bà con Khmer Nam Bộ lại tưng bừng, háo hức đón chào một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm: lễ hội Sene Dolta, hay còn gọi là lễ cúng ông bà.

Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính, tri ân công đức của tổ tiên, cha mẹ, đồng thời cầu mong sự an lành, thịnh vượng cho cả phum sóc. Và đặc biệt, không thể thiếu "món ăn tinh thần" vô cùng độc đáo, náo nhiệt, làm say đắm lòng người: hội đua bò.

Hàng ngàn người xem, du khách trong và ngoài nước đổ về để tận mục sở thị những màn đua bò hấp dẫn cùng những chương trình mang đến một ngày hội vui tươi, nhộn nhịp.

Nếu đã từng một lần đến với vùng Bảy Núi (An Giang) vào dịp Sen Dolta, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước không khí cuồng nhiệt của hội đua bò. Đây không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn là một nét văn hóa dân gian mang đậm dấu ấn của người Khmer.

Khác với các cuộc đua thông thường, "đường đua" ở đây là một cánh đồng lắp xắp nước, và "vận động viên" chính là những chú bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, chăm sóc đặc biệt suốt cả năm trời để có được sức khỏe tốt nhất cho cuộc tranh tài.