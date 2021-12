Rợn người thủ đoạn của chủ mưu những vụ giết người phi tang

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Giàng A Vử (52 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, Vử ra tay sát hại bà S.T.M. (45 tuổi, ở thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) vì mâu thuẫn cá nhân, sau đó cướp tài sản để tiêu xài cá nhân.

Trước Giàng A Vử, ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc từng chấn động với những vụ án giết người cướp tài sản với hành vi tàn nhẫn.

Giết người vì lên cơn nghiện

Vào những ngày đầu năm 2021, bản Hô Bon xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên vốn bình yên với núi đồi, ruộng nương bỗng nhận tin dữ khi thi thể anh Má A V. được tìm thấy trên địa bàn huyện sau khi rời khỏi nhà vào giữa trưa để đi mua lợn.

Chuyện đau lòng, ngày 3/1/2021, ông Giàng A Dơ (bố vợ anh V.) lên Công an huyện Than Uyên trình báo về việc con rể mất tích bí ẩn sau khi cầm số tiền lớn để đi mua lợn vào trưa ngày 30/12/2020.

Hù Văn Sinh (áo đỏ) tại buổi thực nghiệm hiện trường

Sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng công an và gia đình nạn nhân, thi thể anh Má A V. được tìm thấy tại khu đồi thuộc bản Lằn Giẳng (xã Mường Than, huyện Than Uyên). Ngay sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Tại hiện trường, công an tìm thấy xe máy màu sơn đen trắng, 1 bao tải, 1 chiếc lồng bằng kim loại và chiếc quần mưa. Cách vị trí chiếc xe máy khoảng 2km, thi thể anh V. được phát hiện trong tư thế nằm ngửa.