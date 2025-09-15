Romania triệu tập đại sứ Nga sau khi máy bay không người lái xâm phạm không phận

Hải Đăng/VOV-Praha| 15/09/2025 07:35

Ngày 14/9, Romania đã triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Bucharest sau khi phát hiện một máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này. Ba Lan cũng đã điều động máy bay chiến đấu vào tuần trước để bắn hạ một số máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận nước này.

Romania lên án mạnh mẽ việc một máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận nước này. Bộ ngoại giao Romania đã triệu tập đại sứ Nga tại Bucharest để giải trình vụ việc. Cơ quan ngoại giao của Romania đã tuyên bố hành động của Nga đang đặt ra những thách thức mới đối với an ninh ở Biển Đen.

Chia sẻ thêm về thông tin, Bộ Quốc phòng nước này cho biết máy bay không người lái không bay qua các khu vực đông dân cư và không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan, một đồng minh NATO tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận nước này.

Sau cuộc họp vào tối chủ nhật, Bộ Quốc phòng tuyên bố Romania bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động vi phạm chủ quyền quốc gia. Tuyên bố cũng nhấn mạnh những sự cố như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng và gây ra các mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Trước đó, Ba Lan đã lên án việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận nước này, đồng thời kêu gọi Nga tránh các hành động khiêu khích tiếp theo.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/romania-trieu-tap-dai-su-nga-sau-khi-may-bay-khong-nguoi-lai-xam-pham-khong-phan-post1230032.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/romania-trieu-tap-dai-su-nga-sau-khi-may-bay-khong-nguoi-lai-xam-pham-khong-phan-post1230032.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Romania triệu tập đại sứ Nga sau khi máy bay không người lái xâm phạm không phận
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO