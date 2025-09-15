Romania triệu tập đại sứ Nga sau khi máy bay không người lái xâm phạm không phận

Romania lên án mạnh mẽ việc một máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận nước này. Bộ ngoại giao Romania đã triệu tập đại sứ Nga tại Bucharest để giải trình vụ việc. Cơ quan ngoại giao của Romania đã tuyên bố hành động của Nga đang đặt ra những thách thức mới đối với an ninh ở Biển Đen.

Chia sẻ thêm về thông tin, Bộ Quốc phòng nước này cho biết máy bay không người lái không bay qua các khu vực đông dân cư và không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan, một đồng minh NATO tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận nước này.

Sau cuộc họp vào tối chủ nhật, Bộ Quốc phòng tuyên bố Romania bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động vi phạm chủ quyền quốc gia. Tuyên bố cũng nhấn mạnh những sự cố như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng và gây ra các mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Trước đó, Ba Lan đã lên án việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận nước này, đồng thời kêu gọi Nga tránh các hành động khiêu khích tiếp theo.