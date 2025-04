Roman Abramovich phá vỡ im lặng về vụ bán Chelsea khi cuộc phỏng vấn gồm hai phần sẽ đề cập đến quan điểm của ông về vụ mua bán, các lệnh trừng phạt đối với ông, sự tham gia của ông vào tiến trình đạt đến hòa bình trước đó giữa Nga và Ukraine, cũng như vụ nghi ngờ ông bị đầu độc vào tháng 3 năm 2022.

Bình luận của Roman Abramovich sẽ được đưa vào một cuốn sách mới có tựa đề “Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC”, do Nick Purewall chấp bút. Cuốn sách cũng sẽ kể lại những câu chuyện khác từ cuộc săn lùng người mua Chelsea kéo dài 95 ngày, do Raine Bank giám sát dưới sự giám sát của chính phủ Anh.

Roman Abramovich vẫn giữ im lặng kể từ cuộc phỏng vấn cuối cùng với Forbes vào năm 2021. Ngoại trừ một vài bình luận ngắn gọn của ông về việc Frank Lampard bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng Chelsea và sáng kiến ​​"Nói không với chủ nghĩa bài Do Thái" của Chelsea, Abramovich không trả lời phỏng vấn chính thức nào kể từ năm 2006.