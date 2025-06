Nhưng Roman Abramovich buộc phải rút khỏi Chelsea một năm sau đó do bị chính phủ Anh trừng phạt vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Sau đó, Todd Boehly và tập đoàn của Clearlake đã hoàn tất thương vụ mua lại Chelsea trị giá 4,25 tỉ bảng Anh.

Roman Abramovich bất ngờ lên tiếng muốn trở lại Chelsea nhưng chỉ để chào tạm biệt người hâm mộ. ẢNH: EPA

Và khi nói về sự ra đi của mình, Roman Abramovich đã tuyên bố rằng ông muốn trở lại Chelsea để tạm biệt CLB sau khi đã vạch ra một ranh giới hoàn toàn với quyền sở hữu một CLB bóng đá. Chia sẻ trong một cuốn sách mới có tựa đề Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC và được tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Roman Abramovich cho biết: "Có lẽ một ngày nào đó sẽ có một tình huống mà tôi có thể tham dự một trận đấu (của Chelsea) và nói lời tạm biệt đúng mực, nhưng không gì hơn thế nữa.