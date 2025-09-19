Rolls-Royce độc nhất Việt Nam của đại gia Hà Nội thay logo tốn hơn nửa tỷ đồng

Tại Việt Nam, việc bỏ ra hàng trăm triệu tới vài tỷ đồng để nâng cấp cho xe không còn là chuyện xa lạ. Nhiều đại gia không tiếc tiền khi chi tới 2 tỷ đồng cho các gói độ thân rộng trên siêu xe, trong đó công đoạn cắt bỏ thân xe nguyên bản còn khiến chiếc xe không thể trở về nguyên bản.

Tuy nhiên, ít người dám chịu chi hàng trăm triệu chỉ để thay thế một chi tiết nhỏ trên xe. Chiếc Rolls-Royce Cullinan của đại gia Hà Nội là một minh chứng, bởi rất ít xe Rolls-Royce ở nước ta có chi tiết này. Cụ thể, biểu tượng thiếu nữ đang bay (Spirit of Ecstasy) làm bằng thép không gỉ mạ crôm được chủ nhân nâng cấp lên loại mạ vàng.