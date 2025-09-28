Rời bục giảng, nữ giáo viên khởi nghiệp với trang trại nấm bạc tỷ

Chị Châu Thị Nương (48 tuổi, ngụ tại xã Cô Tô, tỉnh An Giang) được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân xuất sắc Việt Nam” năm 2025. Chị đang sở hữu hệ thống trang trại nấm rộng khoảng 4ha tại xã Cô Tô và phường Thới Sơn.

Cô bé Châu Nương lớn lên trong gia đình 6 anh em, theo đuổi con chữ và trở thành giáo viên một trường trung học trên địa bàn. Sau gần 5 năm gắn bó, cô giáo trẻ quyết định rời bục giảng, theo học ngành dược rồi mở cửa hàng bán vật tư nông nghiệp.

“Giai đoạn dịch Covid-19, tôi nhận thấy nhu cầu về thực phẩm sạch và các sản phẩm mang tính dược liệu trong cộng đồng ngày càng lớn, đặc biệt khi khí hậu vùng Bảy Núi rất thích hợp để làm điều đó", chị kể.

Chị Nương bước đầu thành công với nghề trồng nấm. Ảnh: Trần Tuyên

Ban đầu, chị mua phôi từ các trang trại khác. Sau đó, thấy việc này bị phụ thuộc rất nhiều nên chị liên hệ nhờ các giảng viên các trường đại học ở An Giang, TP Cần Thơ, tìm hiểu đặc tính sinh trưởng của các loại nấm.